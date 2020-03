Domburgse hotelier wil Coronaburg aan de Noordzee voorkomen: ‘Nu sluiten is investeren in de toekomst’

De afgelopen week boekte Tom Maas 48.000 euro over naar klanten die aanbetalingen hadden gedaan om de komende tijd te logeren in hotel Nehalennia. ,,Wij betalen honderd procent terug.” Tot zijn grote verrassing wilde lang niet iedereen zijn geld terug. Als voorbeeld noemt hij het echtpaar Reichelt uit Essen. Zij willen over enige tijd met het hele gezin naar Domburg komen en hadden al een flinke aanbetaling gedaan. Maas mag niet alleen de aanbetaling houden. Hij kreeg ook per omgaande de rest van het bedrag voor de huur van vier kamers. ,,Reichelt zei, jullie hebben het dringender nodig dan wij. En als ze straks echt niet kunnen komen wegens het coronavirus, mogen we het hele bedrag houden.” Maas is er nog steeds van ondersteboven dat klanten zo reageren. ,,Je maakt nu echt bijzondere dingen mee.”