Domburger moet direct stoppen met verhuur wegens illegale dakkapel

Normaal gesproken geeft een gemeente bij het opleggen van een dwangsom een eigenaar altijd enige tijd de ruimte om maatregelen te nemen zodat hij niet direct in overtreding is en moet betalen. In dit geval krijgt hij die tijd niet omdat hij al sinds 23 februari van dit jaar weet dat hij in overtreding is. Toen meldde de gemeente hem al dat die dakkapel illegaal is. Daarna volgde nog een gang naar de rechtbank en een zitting bij de bezwarencommissie. Beide instanties oordeelden ook dat die dakkapel illegaal is. De rechtbank bepaalde zelfs dat die dakkapel of moest worden verwijderd of aangepast. Daarop plakte de Domburger wel de ramen van de dakkapel af zodat zijn huurders niet via die ramen naar buiten konden kijken. Dat vonden de buren echter niet genoeg en eisten dat de gemeente daadwerkelijk in actie zou komen tegen.