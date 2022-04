Domburg wil binnen vier jaar oplossing voor verkeersproblemen

Ze roepen de politieke partijen die nu werken aan een nieuwe coalitie, op ervoor te zorgen dat er binnen vier jaar schot komt in de aanleg van een zuidwestelijke ontsluitingsweg.

In een brief wijzen ze erop dat er al vele tientallen jaren gesproken wordt over de verkeerssituatie in Domburg. Maar dat heeft er echter niet toe geleid dat er een oplossing is voor het verkeer dat dwars door het centrum rijdt op weg naar vakantiepark Hof Domburg of een van de andere bestemmingen.

Ruim twee jaar geleden presenteerden die beide organisaties een plan om daadwerkelijk iets te doen aan die overlast die veroorzaakt wordt door al het verkeer. Hoewel dat plan volgens hen met enthousiasme werd onthaald is er maar weinig mee gebeurd. Ze stellen heel duidelijk dat de wegenstructuur in de kern Domburg niet berekend is op al het verkeer dat er nu gebruik van maakt. ,,Doorgaand verkeer, bevoorrading, fietsers, voetgangers, winkelend publiek, terrassen, gevaarlijke oversteekplaatsen vanaf de parkeerterreinen naar centrum en strand zijn te veel om aan de eisen van leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit te kunnen voldoen.”

Ze brengen in herinnering dat in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen de verkeersproblemen in Domburg volop zijn benoemd. Volgens de Stadsraad en OBD verwachten de inwoners van Domburg dan ook dat ‘er nu eindelijk een besluit wordt genomen over de oplossing van het doorgaande verkeer in Domburg’.