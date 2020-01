Dol op chocolade? In het Chocolademuseum kun je 104 soorten proeven. En het worden er nóg meer

Een kleine twee jaar na de opening van het museum en de winkel gaan de zaken zo goed dat de stichting Chocolate Lovers de organisatie uitbreidt en een winkel aan de Langeviele overneemt. Richard merkte kort na de opening al dat er veel belangstelling was. ,,Maar 18.000 bezoekers, dat is toch echt veel. En dat terwijl we buiten de looproute liggen en er in heel Middelburg geen enkele verwijzing is naar het museum of de winkel.”