Doet Orionis het goed, wil Middelburg weten

De drie o's waar Orionis Walcheren van af wil: onenigheid, onrust en onzeker­heid

27 oktober VLISSINGEN - Het zijn moeilijke tijden voor Orionis Walcheren. Gemeenten kibbelen, er is onrust onder personeel en er is onzekerheid over de toekomst van het werkleerbedrijf. ,,Nee, deze situatie hebben we liever niet”, zegt directeur Henk Guise van Orionis, de sociale dienst, het re-integratiebedrijf en verstrekker van uitkeringen in één.