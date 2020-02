DJ's Lucas & Steve op Bevrijdingsfestival Vlissingen

OOS Gretha houdt dorp Curaçao uit zijn slaap

6 februari SINT MICHIEL - Al maanden bezorgt het hijs- en accommodatieschip OOS Gretha bewoners van het vissersdorp Sint Michiel op Curaçao slapeloze nachten. Het geluid dat het platform produceert, is de bevolking inmiddels goed beu. Ook zeggen bewoners dat de Gretha tijdens een storm in oktober een bijzonder koraalrif bij Boca Samí heeft vernietigd, al is daar geen bewijs voor gevonden.