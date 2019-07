Dit jaar twee Zeeuwse evenementen in teken luchtvaart

Domburgse winnaars bij Ringrijden XL in Westkapel­le

15:26 WESTKAPELLE - Afgelopen zaterdag werd de Ringrijden XL wedstrijd weer gehouden in Westkapelle. Dit is een wedstrijd waar 45 ringrijders van verschillende afdelingen aan mee doen. Ringrijden XL is een begrip geworden in de Ringrijwereld en menig rijder wil hier zijn visitekaartje afgeven.