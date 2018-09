Dit jaar al meer vuurwerkvrije zones in Middelburg

Bijthonden aanpakken in Vlissingen 'op zijn Rotterdams'

7:50 VLISSINGEN - SGP en ChristenUnie in Vlissingen geven niet op in hun aanval op bijtgrage honden. Ze dienen donderdag tijdens een raadsvergadering een motie in voor een verplichte gedragscursus voor eigenaren van 'gevaarlijke' honden.