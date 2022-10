‘Dit is een groot succes': Minder restafval en grijze kliko’s in Veere

MET VIDEO Zendama­teurs laten Zeeuwse scouts kennis maken met zenden

In deze tijd van snelle communicatie via internet en onze smartphones, lijkt radiozenden hopeloos ouderwets. Maar het is juist eens wat anders als je van tevoren niet weet wie je ‘aan de lijn’ krijgt. Dat ontdekten de Zeeuwse scouts dit weekend tijdens het landelijke JOTA-JOTI evenement in Veere.

17 oktober