'Dit is bier om rustig van te genieten’

Burendag in Middelburg: ‘We staan voor elkaar klaar’

28 september MIDDELBURG - Voor Beppie Kuzee (61), Marina Plomp (55) en Tamara Govaart (43) is het elke dag burendag. De drie wonen al minimaal acht jaar aan het Wijdauplantsoen in de Middelburgse wijk Dauwendaele en trekken veel met elkaar op. ,,We staan voor elkaar klaar”, zegt Beppie. ,,Is er wat, dan zijn we er”, vult Tamara aan. Marina: ,,Dan ondersteunen we elkaar”.