Dishoek krijgt per april te maken met parkeerregime

Dishoek krijgt al in april te maken met het nieuwe betaald parkeerregime. Een verzoek van het Platform Dishoek namens de bewoners om het pas op 15 mei in te voeren, gebeurt niet, zo liet wethouder Pieter Wisse (CDA, verkeer) de leden van de Veerse raadscommissie dinsdagavond weten.

Volgens de wethouder gebeurt dat omdat hij geen uitzondering wil toestaan. ,,We streven naar een uniform beleid.” Ook in andere plaatsen waar dat regime van kracht is, zoals Domburg, Veere en Zoutelande, moet vanaf maart betaald worden voor het parkeren. In Dishoek gebeurt dat voor één keer één maand later omdat de gemeente tijd nodig heeft om alle maatregelen uit te voeren, de inwoners te informeren en te overleggen.