‘ Dishoek is deze zomer Lloret 2.0'

‘Slecht onderhoud straten in Zoutelande zorgt voor problemen’

13:30 ZOUTELANDE - Joep Maas en zijn buren zijn het beu dat verkeer te hard door de Langendam in Zoutelande rijdt. Het gaat volgens hen vooral om vrachtverkeer en bestelwagens die zich niets aantrekken van de snelheidsbeperkingen. Daarom hebben ze zelf maar een aantal borden opgehangen om de chauffeurs eraan te herinneren dat 30 km per uur echt de maximale snelheid is. Want te hard rijden in combinatie met het slechte wegdek van de Langendam, zorgt ervoor dat er schade ontstaat aan onze huizen, zegt Maas.