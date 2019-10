Dios danst 400 euro bij elkaar voor Dromen voor Duchenne

Heel Vlissingen kan lezen over het bizarre dagelijkse leven in oorlogs­tijd

4 oktober VLISSINGEN - Kinderen die niet naar school mogen vanwege het dagelijkse luchtalarm. Kroost dat rondhangt bij Duitse gaarkeukens. Schoenzolen van autoband. En schrijfster Annie M.G. Schmidt die redt wat er te redden valt in een drijfnatte leeszaal. Daarover is te lezen in de bijzondere editie van het blad Den Spiegel. Dat valt volgende week bij iedereen in Vlissingen in de brievenbus.