Dione de Graaff en Peter Slager interviewen Frank van der Meijden

Frank van der Meijden is op dit moment ‘artist in performance’ in de ZB. Zo'n vijftig werken van hem zijn te zien in het gebouw. Van der Meijden woont en werkt in Vlissingen en Gorinchem. Hij begon ooit als onderwijzer, maar al snel trok de muziek aan hem. Hij was onder meer manager van Doe Maar, De Dijk, het Goede Doel en van 1998 tot 2008 was hij manager van Bløf.