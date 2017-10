Dinsdag uitsluitsel over verdachte vloer bij De Combinatie Vlissingen

VLISSINGEN - Er dreigt geen instortingsgevaar, maar nader onderzoek is geboden voor de lage helft van multifunctioneel centrum De Combinatie aan het Pablo Picassoplein in Vlissingen. Die helft is tot nader order gesloten.

Maandag komt de constructeur controleren of er sprake kan zijn van scheuren zoals die optraden in de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Afhankelijk van zijn bevindingen moet nader onderzoek volgen. Maar in het gunstigste geval is De Combinatie dinsdag weer open, zegt L'Escaut-directeur Rob de Ridder.

Zaterdag werd er in allerijl verhuisd. In de 'Kleine Cirkel' van het zeven jaar oude gebouw is dezelfde vloerconstructie gebruikt als in Eindhoven. Onbekend is nog of er ook dezelfde uitvoeringsfouten zijn gemaakt. Eerste berekeningen waren vrijdagavond voor eigenaar woningcorporatie L'Escaut en huurder gemeente Vlissingen reden om het gebouw uit voorzorg deels te sluiten. De 38 huishoudens en drie scholen in de andere helft, de 'Grote Cirkel', kunnen blijven. Bij hen is niets aan de hand. Maar de fietsen en auto's moesten wel uit de parkeerkelder onder het lage deel.

