Dinerbon voor je mening over Rescue Vlissingen

Pannenkoe­ken in boekhandel 't Spui in Vlissingen

12:23 VLISSINGEN - Zaterdag 18 augustus bakt en vertelt wereldreiziger Willem Dieleman (31) in boekhandel ’t Spui in Vlissingen. De Oud-Middelburger reisde als ‘couchsurfer’ in Europa, Azië, Australië en Afrika. Als bedankje voor de overnachtingen bakte hij vaak pannenkoeken. Gaandeweg werd het bakken van pannenkoeken een levensmissie: de wereld vrolijker maken met het geven van iets kleins.