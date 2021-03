Dijk bij Westkapelle voor de zomer betaald parkeren

15-jarige overvaller van juwelier en cafetaria De Friethoek in Middelburg gaat voor drie maanden de cel in

26 februari MIDDELBURG - Het was na het horen van zijn vonnis een diepe zucht en een bijna fluisterend ‘oke’ van de 15-jarige Middelburger, donderdag in de Middelburgse rechtbank. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 315 dagen waarvan 90 voorwaardelijk. Minus zijn voorarrest moest hij dus nog drie maanden ‘zitten’ en daar had hij duidelijk niet op gerekend. Het was ook beduidend meer dan de negen maanden cel die de officier van justitie had geëist.