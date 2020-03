Dierenwelzijn Walcheren kan straks weer op pad met een nieuwe ambulance

VLISSINGEN - De nieuwe dierenambulance van stichting Dierenwelzijn Walcheren is weer op zijn post in Vlissingen. Zodra de coronaban wordt opgeheven, gaat de wagen de weg op voor hulp aan dieren in nood op Walcheren.

Bestuursleden Rens van Goudswaard en Marcella Keus haalden de wagen vanmorgen op bij stichting Dierenlot in Arkel, bij Gorinchem. De stichting geeft de Volkswagen Transporter in bruikleen voor inzet op Walcheren en met name in de gemeente Vlissingen. Daar rijdt sinds september vorig jaar de dierenambulance van de Dierenbescherming Zeeland niet meer, omdat de gemeente als enige de dienst geen subsidie wil geven.

Afhankelijk van giften

Die krijgt Dierenwelzijn Walcheren ook niet. De stichting is afhankelijk van giften en is nog druk doende om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor brandstof, verzekering en belasting en onderhoud en werkkleding voor de bemensing via hun website dierenwelzijnwalcheren.nl en de donatiewebsite www.geef.nl/nl/actie/help-dierenambulance-walcheren-de-weg-op.

Achter een gans aan

,,We zijn er al diverse keren op uit getrokken met onze eigen auto's", vertelt Jolanda Lichtenberg van Dierenwelzijn Walcheren. ,,Een kat op Ritthem, we zijn ook nog achter een gans aan geweest. Mensen beginnen door te krijgen dat er een alternatief is". Of komt, liever gezegd. Door de coronadreiging hebben de vijftig vrijwilligers die zich hebben aangemeld via e-mail nog geen kennismaking en instructie gehad.

