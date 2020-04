Dierenambulance Walcheren voor het eerst op pad: een moedereendje met makke en een dolende kanarie

Bootvis­sers Westkapel­le vrezen voor hun veiligheid: ‘Met bloktijden valt er niet veilig te vissen’

15:45 WESTKAPELLE - De veiligheid van de Westkapelse bootvissers is echt in het geding als de gemeente vasthoudt aan bloktijden voor de trailerhelling. Dat stelt Lourens Janisse (29) in een uitvoerige brief aan de Veerse gemeenteraad namens de hobbyvissers van Westkapelle. ,,Wij moeten altijd uit het water kunnen als het weer omslaat. Of als er mechanische problemen zijn.”