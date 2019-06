Dierenambulance haalt geen gewonde dieren meer op in Vlissingen, omdat gemeente niet betaalt

Wethouder Els Verhage liet de gemeenteraad eind vorig jaar al weten dat medewerkers van de Dierenambulance haars inziens 'fantastisch werk doen’. Maar in de gemeentelijke Nota Dierenwelzijn is aangegeven dat Vlissingen vervoer van zieke, gewonde en gevonden dieren niet als haar taak ziet. De financiële positie van Vlissingen is niet van dien aard dat dat standpunt verlaten kan worden, gaf ze de leden van de Commissie Kadernota donderdag mee.