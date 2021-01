Dierbare herinneringen van Pieter: racend en rokend langs het Kanaal bij Middelburg

Bestelbus vol wietplan­ten ontdekt: twee mannen aangehou­den

17 januari VLISSINGEN - Twee mannen zijn vannacht in Vlissingen aangehouden omdat ze verdacht worden van het vervoeren van een grote hoeveelheid wietplanten in een bestelbus. De bestelbus met wietplanten en de auto van een van de verdachten is in beslag genomen.