Diederik en Julia uit Mariekerke voor tweede keer getroffen door grote brand: ‘Pure pech’

VIDEOMARIEKERKE - De grote brand , die zaterdagnacht in Mariekerke een schuur verwoestte, is voor bewoners Diederik en Julia de tweede in zeven jaar tijd. ,,Dit verzin je toch niet? Het is pure pech.’’

Het stel runt een minicamping aan de Kruisweg in Mariekerke, een gehucht vlakbij Meliskerke. Ze hebben ook paarden, geiten en schapen. In de nacht van zaterdag op zondag ging het mis in de schuur, waar onder meer veevoer lag opgeslagen. ,,We hoorden ‘s iets vallen en dachten dat het inbrekers waren’’, vertelt Julia.

Vanuit het slaapkamerraam zag ze even na half twee dat er brand woedde in hun nabijgelegen schuur. Het gebouw stond snel vol met rook en de vlammen grepen in een mum van tijd om zich heen. ,,We belden 112 en binnen tien minuten was de brandweer er’’, zegt Diederik, die nog heel snel twee auto’s kon redden door ze te verplaatsen. De buurman haalde de hond uit de brandende schuur.

Brandweerlieden konden alleen nog maar voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar de huizen van Diederik en Julia en die van de buren. Rond 4.00 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven.

,,In 2015 hebben we ervaren hoe machtig vuur kan zijn’’, zegt Julia. Hun huis liep destijds forse schade op door een brand, die veroorzaakt werd in een Macbook-lader van nog geen jaar oud. ,,Na twintig minuten was het toen 1100 graden in huis, alles smolt weg door de hitte. We weten daardoor dat je door de rook snel niks meer kunt zien en zuurstof snel op kan raken. Dat het dus heel gevaarlijk is om een brandend gebouw in te gaan. We hebben nu vooral geen onverstandige dingen gedaan.’’

De schuurbrand van dit weekend is vermoedelijk veroorzaakt door een defect in de shovel, die in de schuur stond. ,,We dachten dat we dit nooit meer mee hoefden te maken’’, zegt Julia. ,,Dit verzin je toch niet? Dit is pure pech.’’