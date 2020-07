Die EBI, nou ja, maar Vlissingse raad zegt vooral dankjewel voor compensatie mislopen marinierskazerne

video Máxima verrast Zeeuwen met werkbezoek: dat is even wat anders dan een groepje Europarle­men­ta­riërs

8 juli OOSTKAPELLE/WESTENSCHOUWEN - Ze dachten een club Europarlementariërs op bezoek te krijgen. De provincie had André Kort van Klimbos Zeeuwse Helden in Westenschouwen en Gabriël Coppoolse van camping Ons Buiten in Oostkapelle vriendelijk gevraagd om de delegatie te ontvangen. Maar tot hun verrassing verschenen er woensdag geen politici in donkerblauwe pakken uit Brussel, maar een koningin in een knalgeel broekpak uit Den Haag.