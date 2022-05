Dialectrockband Mooi Wark uit Drenthe: ‘Hrieps voelt als grote reünie’

Mathijs is vrijwilli­ger bij het bevrijdingsfestival ‘Het voelt goed om iets te kunnen doen voor je stad’

VLISSINGEN - Het bevrijdingsfestival in Vlissingen is gratis toegankelijk en in 2018 trok het een recordaantal van 50.000 bezoekers. Zo’n evenement vergt een gedegen voorbereiding en schreeuwt om vrijwilligers. Mathijs Lamberigts uit Vlissingen meldde zich aan om een handje te helpen.

2 mei