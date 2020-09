Deze Zeeuwen zamelen slaapzakken in voor vluchtelingen na brand op Lesbos: ‘Je wilt toch iets doen!’

,,Ik hoop altijd dat mensen ook iets voor mij zouden doen als ik in zo’n situatie zou belanden", verklaart Atje Tange waarom zij en haar dochter meedoen aan de actie van de stichting Because we carry. ,,Die deed een landelijke oproep om slaapzakken in te zamelen en dit is een bliksemactie. Je zit er niet meteen maanden aan vast, maar ziet wel meteen resultaat.” En dat is nodig, benadrukt zij. ,,Ik schaam me toch een beetje voor Nederland. We vangen nu wel honderd mensen op uit het kamp Moria, maar die honderd gaan af van het aantal vluchtelingen dat we volgend jaar opnemen. Dat is toch een karig gebaar, vind ik.”