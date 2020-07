Deze website laat zien hoe druk het is op de stranden in Veere

De strandwijzerveere.nl kan helpen om het bezoek te spreiden en zal in een later stadium ook de prognoses ten aanzien van de drukte per strand weergeven. De site geeft aan de hand van kleurcodes aan hoe druk het is. Groen is rustig, geel is redelijk bezet, oranje is druk bezet en rood geeft aan dat het te druk is en het niet mogelijk is om de anderhalve meter afstand te houden.