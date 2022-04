Deze mensen kregen een lintje in de gemeente Veere

Dit zijn de mensen die vandaag een koninklijke onderscheiding hebben gekregen in de gemeente Veere plus de activiteiten in heden en verleden waarom zij de lintjes hebben ontvangen.

Piet Wielemaker uit Koudekerke. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Wielemaker is sinds 1988 Diaken van de gereformeerde kerk in Koudekerke. Na het samengaan van de gereformeerde kerk met de Nederlands Hervormde kerk tot Samen op Weg kerk werd hij voorzitter van de diaconie. Hij is betrokken bij de organisatie van de bazaar voor de zending en het houden van een Hagenpreek. Daarnaast is de heer Wielemaker lid van het Moderamen en onderhoudt hij contacten met andere werkvelden binnen de PKN gemeente. Ook is de heer Wielemaker pastoraal medewerker en aanspreekpunt voor dominee, gemeenteleden en dorpsgenoten. Sinds augustus 2016 is de heer Wielemaker actief voor de dorpentocht die vanuit Terre des Hommes wordt georganiseerd. Hij zet de route uit en bedenkt daarbij elk jaar een nieuw thema en een nieuwe route. Sinds 2008 is de heer Wielemaker actief voor Welzijn Veere. Hij werd lid van de commissie Welzijn ouderen (nu Stichting Koudekerke Samen) en is actief op het vlak van burenhulp en is vrijwilliger en penningmeester van het Repair café Koudekerke. Ook heeft de heer Wielemaker ook inzet getoond voor de ondernemersvereniging Koudekerke, De Boshut in Zoutelande (evangelisatie).Tenslotte was hij één van de initiatiefnemers van de akkerranden, vrijwilliger voor vakantieweek De Hoop(verslavingszorg) en de landinrichtingscommissie.

Fred de Bree uit Zoutelande. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer De Bree heeft zich ingezet als penningmeester van de Nederlands Hervormde kerk, en is penningmeester van de Zomid (De Zoutelandse Middenstandsvereniging) geweest. Daarnaast zet de heer De Bree in voor de Folkloristische dag in Zoutelande, geeft hij taalles aan mensen met een migratieachtergrond bij Stichting Dunya en is penningmeester van deze stichting. Ook is hij chauffeur voor Stichting Lentekind.

Peter Joziasse uit Oostkapelle. Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Joziasse is sinds 1 januari 2002 actief als bestuurslid en vrijwilliger van tennisvereniging LTC De Sprink in Oostkapelle. Met ingang van 1 januari 2021 is hij geen bestuurslid meer. Hij heeft hij zijn taak als vrijwilliger voor het baanonderhoud en de kantine behouden. Als bestuurslid vervulde hij o.a. de onderstaande taken: Vertegenwoordiging van de baancommissie in het bestuur; Onderhouden van contacten met de overige leden van de baancommissie; Coördineren van de werkzaamheden van de baancommissie; Coördineren en verrichten van het onderhoud aan de gravelbanen en de grasbanen; Coördineren en verrichten van het onderhoud aan de beplanting en groenafscheiding; Onderhandelen over en afsluiten van onderhoudscontracten; Onderhouden van contacten met de onderleveranciers t.a.v. onderhoudsaspecten; Coördineren en verrichten van het onderhoud aan de kantine en inventaris t.a.v. bouwkundige en technische aspecten; Het sleutelbeheer (uitgifte en inname van sleutels; bijhouden register van sleuteluitgifte).

Iet Moerbeek uit Koudekerke. Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Moerbeek zet zich sinds 1995 in als secretaris en ledenadministrateur voor LTC De Stoof in Koudekerke. Daarnaast zet zij zich sinds 1993 in als mede-organisator van het Stoofwei toernooi dat de tennisvereniging elk jaar organiseert. Ook onderhoudt zij contacten met andere organisaties, bijvoorbeeld bij het organiseren van de herdenking op 4 mei of bij begrafenissen. Mevrouw Moerbeek notuleert de bestuursvergaderingen, draagt zorg voor alle vergaderstukken en het digitale reserveringssysteem van de tennisbanen. Bij de laatste Algemene Ledenvergadering is mevrouw Moerbeek afgetreden als secretaris. Ze blijft actief in het bestuur als Algemeen Bestuurslid en kan zo een deel van haar werkzaamheden blijven uitvoeren.

René Molenaar uit Zoutelande. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Molenaar zet zich sinds 1975 in voor diverse organisaties. In dat jaar begon hij als organist. Vanuit die functie heeft hij zich voor vele PKN gemeenten in Nederland ingezet. Sinds 1993 is de heer Molenaar organist in onder meer de Protestantse kerk Zoutelande. Daarnaast is de heer Molenaar zeer nauw betrokken bij de Protestantse kerk Zoutelande. Zo organiseert hij sinds 2015 Catharina Cultureel, een verkorte Mattheuspassion. Ook is de heer Molenaar in 2021 voorzitter geweest van de beroepingscommissie. Bij de online bevestiging van Dominee Baan heeft de heer Molenaar als verbinder ook niet-kerkelijke organisaties en personen weten te betrekken. Naast deze activiteiten is de heer Molenaar bestuurslid van het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg en voorzitter van de vereniging vrienden van de Grote Kerk in Veere.

Arnold van Houtum uit Domburg. Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Van Houtum is voorzitter van het bestuur van het Marie Tak van Poortvlietmuseum. Het museum heeft een vooraanstaande plaats verworven binnen Domburg en daarbuiten. De heer Van Houtum houdt zich bezig met de plannen voor uitbreiding van het museum. En onderhoudt diverse contacten om de plannen te realiseren. Ook is de heer Van Houtum penningmeester van Euroart. Euroart is een internationale organisatie die erkend en gefinancierd wordt door de EU. De heer Van Houtum is daarbij ook de vertegenwoordiger van de kunstenaarskolonie in Domburg. De heer van Houtum is samen met zijn vrouw initiator van een internationaal kenniscentrum op het gebied van kunstenaarskolonies. Het is de bedoeling dit in Domburg te vestigen. Tot 2020 was de heer Van Houtum voorzitter van het bestuur van het Frederik Van Eeden genootschap. Samen met zijn vrouw was hij mede redacteur va het tijdschrift ‘Mededelingen’

Francisca van Vloten uit Domburg. Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Van Vloten heeft een zeer grote deskundigheid van kunstenaarskolonies in het algemeen, en die van Domburg in het bijzonder. Deze kennis zet zij belangeloos in als conservator van met Marie Tak van Poortvlietmuseum. Mevrouw Van Vloten geldt als autoriteit op dat gebied en daardoor heeft zij een zeer groot netwerk. Dit netwerk gebruikt zij om tentoonstelling in te richten in het Marie Tak van Poortvlietmuseum. Daarnaast is mevrouw Van Vloten adviseur van het bestuur van het Marie Tak van Poortvlietmuseum. Ook zet zij haar kennis in voor Euroart, een Europese organisatie op het gebied van kunstenaars kolonies. Zij zet zich in om de doelstellingen van Euroart mogelijk te maken: het toegankelijk maken van een belangrijk stuk kunstgeschiedenis voor het grote publiek. Dat doet zij door uitwisselingen van tentoonstellingen tussen de Europese kunstenaarskolonies mogelijk te maken. Mevrouw Van Vloten is lid van de Wetenschappelijke raad van Euroart. Deze raad houdt zich bezig met het bewaken van de kwaliteit van de culturele activiteiten van Euroart. Ook is mevrouw Van Vloten adviseur van het bestuur van Euroart. Euroart is een internationale organisatie die gefinancierd en erkend wordt door de EU. Ook verzamelt zij gegevens over de verschillende kunstenaarskolonies met als doel deze gegevens centraal beschikbaar te maken voor nader onderzoek. Mevrouw Van Vloten is actief bezig met de oprichting van een onderzoekscentrum en wil dit graag naar Domburg halen. Samen met haar echtgenoot is zij de initiator van dit kenniscentrum. Sinds 1990 is mevrouw Van Vloten eindredacteur van het tijdschrift mededelingen van het Frederik van Eeden genootschap. Sinds 1993 is mevrouw Van Vloten bestuurslid van dit genootschap. Mevrouw Van Vloten is samen met haar echtgenoot, de heer Van Houtum het gezicht van het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg.