Deze drie Zeeuwse acts zijn geselecteerd voor Popaanzee Gold

Beroepsop­lich­ter gaat opnieuw in de fout

16:11 MIDDELBURG - Voor de 56-jarige beroepsoplichter C. den H. uit Veenendaal zal een vertraging in het strafproces van zijn strafzaak door het coronavirus waarschijnlijk weinig uitmaken. In tegenstelling tot de ‘vijf van Hrieps’, die mede door het virus uit hun voorlopige hechtenis werden geschorst, blijft Den H. zitten waar hij zit en dat is in de gevangenis.