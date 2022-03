Desiree Schrijver voor D66 in Vlissingse gemeenteraad

Uitruk om paard dat vastzit in drijfzand

VROUWENPOLDER - Bij strandpaviljoen Breezand in Vrouwenpolder is donderdagmiddag een paard vast komen te zitten in drijfzand. Onder andere de brandweer werd opgeroepen om het dier te komen bevrijden maar het paard had zichzelf al verlost.

