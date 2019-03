Derde wielerkoers Tacx Pro Classic start in Middelburg

Vlissinger naar instelling voor veelple­gers voor bedreiging, mishande­ling en diefstal

5 maart MIDDELBURG - De 31-jarige Vlissinger C. R. is dinsdag veroordeeld tot een verblijf van maximaal twee jaar in een instelling voor veelplegers. R. werd schuldig bevonden aan bedreiging, mishandeling en diefstal. Het vonnis was conform de eis.