Denk-voorman Kuzu op tournee in Middelburg en Terneuzen: ‘Het is altijd leuk hier te zijn’

Zijn partij doet voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezing. Lijsttrekker Şerif Uysal uit Middelburg reisde met Kuzu mee. Zo'n vijftien belangstellenden wachtten zaterdagmiddag geduldig op de fractievoorzitter van Denk, dat in de Tweede Kamer drie zetels heeft. Kuzu is een halfuur verlaat. ,,We moesten 5 euro tol betalen", zegt Doğukan Ergin, assistent van Kuzu, zodra het gezelschap is gearriveerd. ,,Dat heb ik nog nooit in Nederland moeten doen.” Welkom in Zeeland.