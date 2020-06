Demonstratie Black Lives Matter in Middelburg ook online te volgen

CDA Vlissingen: ‘Minister mogelijk medeplich­tig aan achterhou­den informatie’

VLISSINGEN - ,,Als het klopt dat staatssecretaris Barbara Visser al veel eerder bezig was met het zoeken naar alternatieve locaties voor de marinierskazerne en ze komt hier opnieuw mee weg, dan is dat een ware Houdini-act." De Vlissingse CDA-fractievoorzitter Coen Bertijn is feitelijk niet eens verbaasd dat de staatssecretaris volgens een verhaal in de Volkskrant in het diepste geheim al veel eerder op zoek was naar een alternatieve locatie. Dat zou blijken uit vijftig pagina's vertrouwelijke Defensiestukken.