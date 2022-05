Definitief geen Decathlon op Mortiere, maar sportwinkel heeft komst naar Middelburg nog niet afgeschreven

Het vrijetijdspark ZEP op de Mortiere in Middelburg leek de ideale plek voor de eerste en enige Zeeuwse vestiging van Decathlon. Veel Zeeuwen hadden en hebben er immers autoritten van een uur voor over naar Antwerpen, Breda of Gent om bij de van oorsprong Franse keten sportartikelen te kopen. Onderzoek had dat ook aangetoond, aldus de sportwinkel en de gemeente. En winkelend publiek op de Mortiere dat destijds door deze krant werd gevraagd naar hun mening, onderstreepte dat nog eens: Decathlon was meer dan welkom. Waarom ging het dan toch fout?