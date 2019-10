Definitief: Discotheek De Hooizolder wordt na 1 januari gesloopt

Na oldtimers vullen jukeboxen een leeg winkelpand

19 oktober MIDDELBURG - Een groot en onverwacht succes. Zo noemt Cees Verhage de tijdelijke oldtimershop in de Langeviele in Middelburg. In een paar maanden tijd bezochten bijna vijfduizend mensen die winkel en één van hen kocht zelfs een heuse oude auto, een Triumph TR7. ,,Zoveel mensen, dat hadden we echt niet verwacht.”