Deelnemers trouwstoet bekeurd na meldingen van overlast in Vlissingen

Man vermist bij Bastion in Middelburg

29 september MIDDELBURG - Een 77-jarige man wordt sinds vanmiddag 16.50 uur vermist bij het Bastion in Middelburg. De man is blond en kalend, had een groenbruine pet op en droeg een grijze vest, een spijkerbroek met een gespikkelde riem en had bruine schoenen aan. Dat meldt Burgernet die mensen oproept naar de man uit te kijken. Wie een man met dit signalement ziet, wordt verzocht 112 te bellen.