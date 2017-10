Dealer probeert te vluchten voor de politie in Middelburg

Huisartsen in de teletijdmachine

9:00 VLISSINGEN - De één doet zijn visites op een ouwe Batavus in een fluoriserende veiligheidsjas, de ander rijdt in een vernuftige Audi A6 cabrio met alle mogelijke Apple-apparatuur aan boord. En terwijl de één boze lezersbrieven schrijft naar de plaatselijke krant, tikt de ander nachtelijke tweets. Want eigenlijk zijn de Vlissingse huisartsen Willem Osterman en Raymond Mookhram zo verschillend niet: ze delen dezelfde zorgen over de samenleving en de Zeeuwse gezondheidszorg.