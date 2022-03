De zomer komt er écht aan: opbouw strandhokjes gestart in Zoutelande

Ander van Rooijen bouwt bijna een kilometer aan strandhokjes op, 425 stuks in totaal. Hij is al zestig jaar actief en eigenaar van verhuurbedrijf Rooijen en Dochters in Westkapelle. De hokjes worden vanaf 1 mei verhuurd, de seizoensplekken zitten al vol. Wel zijn er nog zeventig hokjes vrijgehouden voor de wekelijkse verhuur, maar ook daar stromen de reserveringen voor binnen. Wie nog een strandhokje wil bemachtigen moet geduld hebben. De wachtlijst bedraagt zo’n vijf jaar. In de populairste strandgebieden wachten de badgasten ruim zes jaar voor een strandhokje.

Het plaatsen is een behoorlijke klus, aldus van Rooijen: ,,We startten ter hoogte van de tank in Westkapelle. Dan plaatsen we de hokjes over de gehele lengte van het badstrand, richting Zoutelande, tot hotel Zuiderduin. Stichting Strand Exploitatie Veere maakt het strand vlak en plaatsen plateau's, waar de strandhokjes op komen te staan. Rooijen: ,,Ik vervoer met mijn oude leger-truck zo’n 12 hokjes per ritje. Vervolgens worden ze op het strand in elkaar gezet, dat duurt zo’n zes minuten per hokje. Al met al duurt de opbouw zo’n drie weken, bij mooi weer.”