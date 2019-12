De Zeeuwse Molen: ‘Huisartsenpost neemt molen wind uit de wieken’

Man aangehou­den in Middelburg voor rijden onder invloed en bezit verboden wapen

21 december MIDDELBURG - Een 20-jarige Middelburger is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat hij onder invloed van drugs reed. Ook had hij een verboden wapen en genoeg henneptoppen en hasj in zijn auto voor de politie om hem ook van drugshandel te verdenken.