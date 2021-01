De zee-mozaïeken komen niet terug op het nieuwe Britannia

Nieuw lespakket over mensenrech­ten leert Zeeuwse kinderen onderhande­len, inleven en speechen

5 januari MIDDELBURG - Corona gooide vorig jaar zelfs de agenda van de baas van de Verenigde Naties overhoop. António Guterres zou afgelopen voorjaar in Middelburg de Four Freedoms Award in ontvangst nemen, maar hij bleef thuis in New York. De plechtige uitreiking ging niet door.