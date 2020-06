De vis is dik in orde bij De Zeezot in Westkapelle

Oké, de chef van Brasserie de Zeezot in Westkapelle staat niet zelf met een hengel op de dijk. Maar vis is echt zijn specialiteit. ,,Dat zit ‘m in de bereiding’’, zegt Sebas Dekker. ,,Die hebben we perfect onder de knie. Daar hebben we in de keuken veel tijd in gestoken. Het is zo zonde om een mooie vis als tong bijvoorbeeld, te droog te bakken.’’