De vernieuwde Halve Maan in Oostkapelle: ‘Genadeloos beter’

De sporthal annex dorpshuis is het afgelopen jaar volledig gerenoveerd en Broers is meer dan tevreden met het eindresultaat. ,,In de oude Halve Maan zat een grote galm. Daar hebben we nu geen last meer van.” Hij gaf wel aan dat het voor zijn muzikanten wel even wennen is aan deze goede akoestiek. ,,Maar dit is echt veel beter dan wat we hadden. Het is nu zeer prettig om hier te oefenen.”