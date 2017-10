De verborgen schatten van Terra Maris Oostkapelle

OOSTKAPELLE - Een ontdekkingstocht langs de schatten in het depot van Terra Maris in Oostkapelle: van mammoetmelkttandje tot de schedel van een reuzenhert en een opgezette zwarte wouw. Honderden ‘objecten’ die niet in het museum te zien zijn. Zaterdag kon een ieder zich verbazen over die verborgen rijkdom.

Een zwarte houten trap voert naar de stille schatten in het depot van museum voor natuur en landschap Terra Maris. Honderden kleine en grote opgezette vogels en zoogdieren rusten daar in hun vitrines. Botten groot en klein liggen in lades onder de vitrines. De hermelijn, konijnen, egels, een mol, de eerste das in Zeeland of de geoorde fuut zien eruit of ze, als niemand kijkt, zo maar tot leven kunnen komen. Lekker verhalen uitwisselen over vervlogen tijden.

Quote Wij doden zelf geen dieren om ze op te zetten Jan Tuin

Jan Tuin, tuinman en gids van Terra Maris, maakt het gelijk maar duidelijk; ,,Wij doden zelf geen dieren om ze op te zetten. Wij krijgen ze aangeleverd. Op allerlei manieren. Soms in een plastic tasje bij de voordeur of iemand die een zakje met een dode koolmees aan de balie kom brengen. Onze geologische werkgroep gaat ook eens per jaar vissen op de Noordee, Oosterschelde en Westerschelde. Met een net slepen ze over de zeebodem. Superenthousiaste mensen die helemaal uit hun dak kunnen gaan van een vondst. Ze herkennen de kleinste dingen. Zoals dat melktandje van een mammoet.'' Lachend: ,,Mammoets liepen ooit vanaf hier naar Engeland. Vandaar.''

Zeeuwse dieren

De collectie opgezette vogels en zoogdieren omvat alleen dieren die in Zeeland zijn gevonden, maar niet altijd hier voorkomen. De geoorde fuut bijvoorbeeld, die zichzelf te pletter vloog tegen het licht van de vuurtoren van Westkapelle. Of de zwarte wouw, gevonden op een akker bij Kamperland door door medewerkers van het Zeeuws landschap.

Natuurgids Annet de Bruyne geeft zaterdag uitleg over de schatten in de vitrines aan de kijkers in het depot. ,,Ik vind de verhalen achter de vondsten van de dieren vaak het mooist.''