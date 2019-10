De uittocht van Zwarte Piet is niet meer te stoppen

In Zeeland gebeurt alles wat later dan in de rest van het land. Dat imago kleeft althans aan de provincie. Het besluit van Middelburg om per direct afscheid te nemen van Zwarte Piet was in dat opzicht een trendbreuk. De gemeente wilde zonder dralen het landelijke voorbeeld van de NTR en het Sinterklaasjournaal volgen om vanaf nu alleen roetveegpieten in te zetten bij de intocht op 17 november.