De toekomstschets voor het Nollebos ligt klaar, met twee nieuwe hotels erin

video Fietsers­bond wil terug naar af: auto toch weer recht­streeks naar Vlissingen, maar ook apart groen licht voor fiets

21 oktober MIDDELBURG - Ongeveer terug naar hoe het was. Met auto’s die wel rechtsaf of rechtdoor mogen naar Vlissingen. Maar ook met aparte momenten waarop alleen fietsers mogen oversteken. Dat is volgens de Fietsersbond Middelburg de beste oplossing voor de vernieuwde kruispunt op de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg.