Dé Tank is terug in Westkapelle en wat ziet ie er weer gelikt uit

Beheerder van het Poldermuseum Ivo van Beekhuizen zal de komende jaren bedacht zijn op roestplekken of slijtage, want deze reddingsoperatie kwam eigenlijk te laat op gang, zo vertelt hij. De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle trok al vaker aan de bel over de slechte staat van de tank. Maar pas toen iemand uit het dorp erover schreef op Facebook en dat bericht viraal ging, werd er actie ondernomen. ,,De tank was nog betrokken bij de bevrijding van Westkapelle. Zelfs in het buitenland staat het dorp op de kaart vanwege dit oorlogsvoertuig. Nee, zover mag het echt niet nog eens komen.”