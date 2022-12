De Stroming vult 185 kerstpakketten: ‘We hopen dat iedereen ervan gaat genieten’

,,We hebben dit voor alle gezinnen mogelijk kunnen maken doordat we ons hebben kunnen aansluiten bij het Jeugdeducatiefonds", zegt directeur Lyanne Telussa. ,,Ook de Rotary Club Middelburg heeft iets toegevoegd.”

Inkopen doen, dozen vullen en uitdelen. Met man en macht is door de school gewerkt om de kerstpakketten op tijd klaar te hebben, vertelt de directeur. ,,185 pakketten, dat is natuurlijk een hele klus maar we hopen dat iedereen ervan gaat genieten.”

Mooie kerst voor alle gezinnen

Behalve een beloning voor hard werken zijn de pakketten ook echt nodig om alle kinderen een mooie kerst te geven, weet Telussa. ,,Niet alle gezinnen zijn in de staat om met kerst iets extra’s in te kopen voor het gezin en we hopen dan ook dat we er iedereen blij mee maken. De kinderen waren in elk geval heel blij met het pakket.”