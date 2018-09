De solo-raadsleden van Vlissingen krijgen het nog drukker in commissies

Veel rook door brandende coniferen­haag in Biggekerke

1 september BIGGEKERKE - Aan de L. Simonsestraat in Biggekerke is zaterdagavond een brand ontstaan. Er stond een coniferenhaag in brand. Een brandweervoertuig werd opgeroepen om met spoed naar de brand te gaan. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.