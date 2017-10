De Slag om Domburg: wachten op die ene mooie golf

Er wordt zaterdagochtend vroeg al druk berekend door de organisatie van het surfevenement. Stroming, hoog water, windrichting. Want De Slag smeekt om een harde zuidwester. Patrick van Iersel uit Goes, mede-organisator van het festival zaterdagochtend vroeg:,, We hopen op een strakke zuidwester. Anders word het balen en bier drinken'', grapt hij.

Spectaculaire beelden

Maar de wedstrijd gaat de hele dag door door, ondanks de wind die in de zuid-zuidwesthoek blijft hangen. Het levert spectaculaire beelden op. ,,Een windkracht zeven of acht, zuidwest over zee ,is het mooist. Dan zit er geen dijk of duin tussen en krijg je mooie golven'', vertelt Willem Paulussen uit Grobbendonk. Hij is één van de 48 deelnemers aan de wedstrijden. ,,Ik ben maar een recreant hoor,'' lacht hij. ,,Er zitten vandaag echt grote namen bij. Wereldcupsurfers.'' Willem is zo'n vijftig keer per jaar te vinden met zijn plank op zee bij Domburg. ,, Een mooie locatie, goede golven. Niet voor beginners trouwens. Het is heel wat anders dan op een meer windsurfen.''