De scouting op kerstbezoek in verpleeghuis Willibrord

MIDDELBURG – De negenjarige Sophie Kroes en de 87-jarige Gerda Ie hadden het zaterdagmiddag goed samen. De jonge Middelburgse was samen met andere scouts van de Lutemgroep naar verpleeghuis Willibrord in Middelburg gekomen om zelf gemaakt kerstkaarten en koekjes uit te delen aan de bewoners.

Sophie vertelde over haar school en dat ze elke week met heel veel plezier naar de Lutemgroep gaat. Soms is ze wel wat moe, maar ze vindt het belangrijk om te gaan. ,,Want daarom ben je toch lid van een club. Om samen met anderen iets te doen. Bovendien zit mijn beste vriendin ook bij de scoutinggroep.” Ze vertelde ook dat ze altijd vrolijk wordt van de activiteiten die ze doet bij de scouting.

Koekjes bakken

Ie vond het leuk om met Sophie te praten. ,,Het is geweldig lief dat ze voor ons koekjes bakken en ons hier opzoeken. Dat is typisch iets voor de scouting.” Zelf zat ze nooit bij een dergelijke groep. ,,Waar ik opgroeide, Limburg, was zoiets niet.”

Bram Dees (86) vond het ook leuk dat die meiden van de Lutemgroep op bezoek kwamen. De oud-inwoner van Terneuzen vertelde dat het soms nogal stil kan zijn in het Middelburgse verpleeghuis. ,,Er gebeurt hier niet veel. Er zitten hier niet veel bewoners die lekker kunnen praten.” Elke afleiding is volgens hem dan ook meegenomen.

Eenzaam tijdens kerst