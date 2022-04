De première van je zelfgemaakte film: groep 3 van De Stroming maakt ‘Kikker is verliefd’

Maaike van Arend ontdekte een spion in haar familie: ‘Max kwam naar Middelburg voor een schijnver­lo­ving’

MIDDELBURG - Het verhaal over die fantastische vrouwen in haar joodse familie was al mooi genoeg voor een boek, wist Maaike van Arend. En dan ontdekte ze ook nog een spion in de familie.

